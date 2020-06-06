Иномарка врезалась в ограждение на пешеходной зоне Арбатской площади в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Иномарка Aston Martin на скорости въехала в ограждение кинотеатра "Художественный" на пешеходной зоне Арбатской площади в Москве.

"Около 01:25 на Арбатской площади в районе дома 14 автомобиль Aston Martin совершил наезд на препятствие. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадавших нет", - сказали ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что машина на скорости въехала в ограждение. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

По адресу Арбатская площадь, дом 14 находится кинотеатр "Художественный". В настоящее время в здании проводится реконструкция, оно обнесено специальным ограждением.