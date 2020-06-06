Более 700 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Новой Москве с начала года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 700 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию с начала года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

"Ввод жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) составил 706 тыс. кв. м с начала этого года. В Новой Москве также введено 136 тыс. "квадратов" производственных и социальных объектов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

По его словам, с учетом нынешней ситуации, когда работать приходится в условиях пандемии, - это хороший показатель.

В 2019 году в ТиНАО за четыре месяца ввели порядка 856 тыс. кв. м, а в 2018 году - около 500 тыс. кв. м.

Также с начала года в Новой Москве ввели уже три социальных объекта: детский сад в поселении Сосенское, а также школу и детский сад в поселении Московский.