Синоптики сообщили, что первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первая волна тепла с большой вероятностью начнется в Москве в воскресенье. Температурный фон будет выше нормы на пять градусов в течение пяти дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти и более дней. Это явление считается опасным, так как может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

"С большой вероятностью волна тепла начнется с воскресенья. То есть температура выше нормы на пять градусов продержится пять дней", - сообщил он.

По словам Вильфанда, пока что метеорологи не ожидают похолодания в ближайшее время.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 24-26 градусов тепла, в понедельник и вторник - 26-28 градусов тепла, в среду - 24-29 градусов тепла, в четверг и пятницу - 25-30 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что повторяемость волн тепла в России этим летом будет больше, чем обычно.