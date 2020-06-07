"Московские сезоны" подготовили программу ко Дню России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Команда "Московские сезоны" подготовила онлайн-программу ко Дню России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

"Мы продолжаем образовательный и развлекательный онлайн-проект "Московские сезоны дома". На предстоящей неделе приглашаем взрослых и детей отпраздновать День России", - говорится в сообщении.

В преддверии Дня России - 10 и 11 июня - "Московские сезоны" покажут в социальных сетях два фильма документального телеканала RTД. "10 июня в 12:00 смотрим фильм "Дикие и свободные" - потрясающе красивую ленту о спасении диких животных, населяющих разные уголки России от Чукотки до Южной Сибири", - говорится в сообщении.

Еще один подарок ко Дню России ждет подписчиков "Московских сезонов" непосредственно в праздничный день - 12 июня в 11:00 состоится онлайн-экскурсия в сопровождении самого необычного экскурсовода, робота Клиоши. "Клиоша создан пермской инновационной компанией "Промо" и является одновременно экскурсоводом и экспонатом Музея современной истории России", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 9 июня каждое утро в 9:00 на страничках "Сезонов" будут идти выпуски видеозарядки. На следующей неделе упражнения для домашних тренировок продемонстрирует йога-тренер, мастер спорта по спортивной гимнастике Таня Россман.

"Московские сезоны дома" - образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках "Сезонов" в соцсетях - видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, живые концерты, литературные чтения, праздничные спецпроекты.