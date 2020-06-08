В Московском зоопарке появился птенец у пары черных аистов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пара черных аистов в Московском зоопарке обзавелась потомством, у пернатых появился птенец, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Этот вид птиц занесен в Красные книги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и других стран.

"Это очень скрытные и осторожные птицы. В отличие от своих ближайших родственников - белых аистов - они держатся вдали от людей. Для того чтобы птицы чувствовали себя комфортно, мы высадили вокруг ограждения вольера дикий виноград, который создал естественное укрытие. Нам не сразу удалось добиться стабильного размножения этого вида пернатых, а только в 2014 году", - приводятся в сообщении слова директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она отметила, что черные аисты обладают настолько беспокойным нравом, что при большом скоплении посетителей в зоопарке могут разбить кладку. "Но наши орнитологи нашли решение. Они кладут в гнездо муляжи яиц, а настоящие незаметно уносят в инкубатор. Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно родителям", - уточнила Акулова.

Зоологи стараются не беспокоить семейство. Специалисты оставляют в вольере корм, которым взрослые аисты делятся с детенышем, и наблюдают за птицами издалека. В рацион пернатых входит салака, насекомые и мелкие грызуны.

Пока столичный зоопарк закрыт для посетителей, следить за тем, как подрастает птенец, можно будет в режиме онлайн. Видеоролики о нем планируют размещать на страницах зоосада в социальных сетях. Когда птенец станет взрослым, он переедет в один из российских или зарубежных зоопарков.