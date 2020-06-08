Процедуру оформления земель для размещения сооружений и линий связи упростили в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты упростили процедуру оформления земель для размещения сооружений и линий связи. Департаментом градостроительной политики города Москвы разработан соответствующий проект постановления, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного ведомства.

"Документом определено, что размещение всех линий связи и сооружений связи, не являющиеся особо опасными, технически сложными объектами связи, осуществляется на основании разрешения на использование земель или земельных участков", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Кроме того, внесены изменения в нормативно-правовую базу столицы в целях приведения ее в соответствие с федеральным законодательством в части отмены необходимости получения разрешения на строительство в отношении линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически сложными объектами связи.

"Разработанный проект документа соответствует основным направлениям деятельности в градостроительной сфере и не противоречит федеральному и столичному законодательству", - добавил Левкин.

Постановление правительства Москвы о вносимых изменения в законодательство согласовано всеми заинтересованными органами власти и подписано мэром Сергеем Собяниным.