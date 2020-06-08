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Мосприрода победила во всероссийском кейс-чемпионате в сфере зеленой экономики

Команда "Свежий смог" заняла первое место в номинации "Управление бытовыми отходами"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подведены итоги Всероссийского кейс-чемпионата в сфере зеленой экономики и устойчивого развития EcoCup2020. В этом году специалисты Мосприроды заняли первое место в номинации "Управление бытовыми отходами", сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Завершился Всероссийский кейс-чемпионат в сфере зеленой экономики и устойчивого развития EcoCup2020. Из более 400 присланных интересных решений по кейсам победителем в номинации "Управление бытовыми отходами" была объявлена команда "Свежий смог" из "Мосприроды", - говорится в сообщении.

Сотрудники эколого-просветительского центра Власова представили кейс, который был посвящен функционированию малого и среднего бизнеса в России в контексте новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Было рассмотрено управление бытовыми отходами на примере крафтовой пивоварни, а также проблема монетизации бизнесом образующихся ТКО и извлечения прибыли из раздельного сбора отходов и их переработки.

"Специалисты Мосприроды разработали план утилизации отходов, представили систему сбора и накопления вторичного сырья, а также описали схему поставок пивной дробины и дрожжей в пекарню. Они показали, что, объединив эти два бизнеса, можно не только избежать накопления отходов в городе, но и монетизировать, а также обеспечить жителей условного города Московской области свежими и полезными хлебобулочными изделиями", - говорится в сообщении.

EcoCup 2020 - всероссийский кубок кейсов в сфере зеленой экономики и устойчивого развития, который проводится при поддержке нацпроекта "Экология" и ППК "Российский экологический оператор".

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