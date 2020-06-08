Расписание пригородных поездов МЖД изменится с 11 по 14 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. График движения пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) в Мосузле изменится с 11 по 14 июня в связи с предстоящими праздничными днями. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы МЖД.

"Изменения в расписании пригородных поездов МЖД с 11 по 14 июня коснутся Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского направлений. 11 июня поезда будут идти по расписанию пятницы, 12 и 13 июня - субботы и 14 июня - по расписанию воскресенья", - говорится в сообщении.

Железнодорожная компания просит пассажиров учитывать эту информации и планировать поездку заранее. Ознакомиться со всеми изменениями в расписании поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".