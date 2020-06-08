Более 1 200 человек проходят лечение в больнице №15 им. Филатова в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 1 200 пациентов проходят лечение в больнице №15 им. Филатова в Москве. Из них с подтвержденным коронавирусом 624 пациента, об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook главврач Валерий Вечорко.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Пациентов в последние дни становится немного больше. Это связано с тем, что больницы города начинают возвращаться к привычному профилю работы. Ну а мы пока продолжаем работать "в режиме ковида". Сегодня в больнице находятся 1 218 человек, из них с диагнозом "коронавирус" 624 пациента", - написал Вечорко.

Он добавил, что в отделении реанимации находятся 158 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 57 человек. За последние сутки в медицинское учреждение поступили 123 пациента, выписаны 72.

Как уточнила в своем аккаунте в Facebook главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова, в больнице проходят лечение 544 человека, из них 278 с подозрением на коронавирус и 209 с лабораторно подтвержденным диагнозом. В реанимации находятся пятеро пациентов, четверо подключены к ИВЛ. За сутки выписаны 22, из них 11 - после коронавируса. Поступило 51 пациент, у 16 подтвержден коронавирус.

Кроме того, в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что, по последним данным, в инфекционном центре состоят на лечении 234 пациента, у всех подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 177 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 13. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 11 пациентов.

"На 8 июня в больнице в Коммунарке находятся 434 пациентов. Всего за сутки поступило 34 новых больных", - написал в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.