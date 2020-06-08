Эксперт: более 20% жителей Москвы и Подмосковья имеют иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 20% жителей Московского региона уже имеют иммунитет к коронавирусу, темпы распространения инфекции замедлятся, когда этот показатель достигнет 30%. Об этом сообщил в понедельник заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

"Иммунитет есть, и он порядка 20%, - сказал он. - По законам эпидемиологии, если иммунитет достигнет 30% среди популяции, то темпы распространения инфекции замедлятся. А если мы достигнем шестидесяти - семидесятипроцентного рубежа, о коронавирусе мы забудем".

Горелов добавил, что осенью ожидается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но, по мнению эксперта, во время возможной второй волны необходимости в таких же масштабных карантинных мероприятиях, как сейчас, "абсолютно нет".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7 млн человек, более 400 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 476 658 случаев заражения, выздоровели 230 688 человек, умер 5 971. За последние сутки в Москве выявлен 2 001 новый случай коронавируса, в Московской области - 751. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.