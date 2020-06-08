На юге Москвы при строительных работах обнаружен снаряд времен войны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во время проведения строительных работ на юге Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в понедельник во время строительных работ на юге Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В ближайшее время он будет вывезен в безопасное место для утилизации", - сказал собеседник агентства.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "В ходе строительных работ в районе дома 7 в Востряковском проезде обнаружен предмет с явными признаками коррозии - по предварительным данным, снаряд. Опасности для окружающих он не представляет", - сказали в главке.

Ранее в пресс-службе МЧС в ответ на запрос ТАСС сообщили, что сотрудники МЧС РФ ежегодно в местах сражений времен Великой Отечественной войны обезвреживают около 40 тыс. боеприпасов. В основном это авиабомбы, артиллерийские снаряды, гранаты и мины.