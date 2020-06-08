Соцработники в Москве выполнили почти 470 тыс. заявок о помощи в период самоизоляции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Социальные работники в Москве выполнили более 470 тыс. заявок, поступивших на горячую линию по вопросам коронавируса в период самоизоляции. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В России 8 июня отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для полумиллиона россиян, трудящихся в 10 тыс. учреждений социального обслуживания. Именно в этот день, 8 июня 1701 года, Петром I был подписан Указ о создании первой государственной богадельни для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход.

"Сегодня в Москве более 7 тыс. социальных работников оказывают социальные услуги на дому примерно 128 тыс. москвичей <...> В связи с введением режима повышенной готовности дома остаются более 1,85 млн москвичей старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Соцработники вместе с волонтерами выполнили более 470 тыс. заявок москвичей, поступивших в кол-центр по вопросам, связанным с коронавирусом", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Павла Келлера.

Он добавил, что соцработники в каждом случае выполняют различный объем услуг. Это может быть доставка продуктов, товаров первой необходимости, льготных лекарств, сопровождение в медицинские учреждения и многое другое. "Часто социальные работники становятся не просто сотрудниками центров социального обслуживания, которые приходят к пожилым, одиноким и хронически больным москвичам, чтобы помочь и профессионально оказать социальные услуги. Они становятся для своих подопечных настоящими друзьями и самыми близкими людьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период пандемии к соцработникам присоединились 2,5 тыс. социальных помощников - сотрудников системы социальной защиты и 1,5 тыс. социальных волонтеров, которые работают с ними в одной связке.

Как ранее сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, социальные работники во время пандемии оказали москвичам более 4 млн услуг.