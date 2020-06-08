Бизнес-зал открылся после реконструкции на Павелецком вокзале в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Обновленный бизнес-зал площадью 200 кв. м открылся после реконструкции на Павелецком вокзале в Москве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня на Павелецком вокзале после реконструкции открылся обновленный бизнес-зал. На площади в 200 кв. м созданы все условия для комфортного ожидания поезда. Помещение поделено на несколько зон с помощью перегородок из стеллажей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на входе разместилась зона рецепции, где можно получить всю необходимую информацию, рядом - гардероб и багажные шкафы с электронными замками. Далее расположилась детская с креслами-пуфами и столиками, книгами, игровыми модулями и телевизором. Благодаря установленной в комнате видеокамере во время игр дети будут находиться на виду у родителей. Для удобства пассажиров с маленькими детьми санитарная комната оснащена раскладным пеленальным столиком и удерживающим сиденьем, отмечает пресс-служба.

В лаунж-зоне размещены мягкие кресла и столики с розетками для зарядки гаджетов. Предназначенный для приема пищи зал поделен на столовую и кафе, а питание организовано по принципу "шведского стола". Все комнаты оборудованы современной системой освещения, которая позволяет обеспечить эффективное распределение света. Для маломобильных граждан установлены специальные поручни.