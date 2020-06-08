Пешеходный мост построят через Водоотводный канал Москвы-реки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пешеходный мост длиной более 56 м планируют построить через Водоотводный канал Москвы-реки в районе Якиманки. Об этом сообщается в понедельник на портале мэрии.

"В Якиманке планируют построить пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки. Его длина составит более 56,6 м, ширина - четыре м. Он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой. Площадь подготовки проекта планировки территории составит 0,53 га.

Уточняется, что улично-дорожную сеть подготовят к строительству моста. Пешеходная нагрузка будет достигать 900 человек в час. Мост соединит пешеходные маршруты, которые проходят по Якиманской и Крымской набережным, а также мост повысит доступность культурной зоны на стрелке Золотого острова.

Проект нового пешеходного моста в Якиманке вынесут на общественные обсуждения, которые пройдут в режиме онлайн на портале "Активный гражданин". Замечания и пожелания жителей передадут разработчикам проектов. Оставить свой отзыв можно через сайт "Активный гражданин" или мобильное приложение. Для каждого проекта имеются подробные информационные буклеты, которые дают полное представление об изменениях в районе.