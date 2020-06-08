Музей "Гараж" готов открыться для посетителей 16 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж", расположенный в Парке Горького в Москве, готов открыться для посетителей с 16 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"Гараж" первым из российских музеев объявил о закрытии из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса - он приостановил работу с 14 марта. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей.

"10 июня для посетителей заработает книжный магазин "Гаража", а 16 июня откроются сам музей и терраса кафе", - рассказали в пресс-службе.

Уже на этой неделе, в день рождения музея - 12 июня, на площади Искусств откроется проект казахского художника Ербосына Мельдибекова "Трансформер". "Инсталляция, созданная для программы Garage Square Commission, - результат авторского исследования истории монументов в сквере Эмира Тимура в Ташкенте. Так как музей по-прежнему закрыт, открытие проекта пройдет онлайн: куратор проекта Андрей Мизиано побеседует с Ербосыном Мельдибековым на платформе Zoom, начало в 19:00", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в музее рассказали ТАСС, что выставочная программа на 2020 год была скорректирована в связи с ситуацией. Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985" продлена до 2 августа, выставки "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" и Atelier E.B "Прохожий" - до 9 августа. Инсталляция Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание" продлевается до 30 июля. Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей" и инсталляция Томаса Сарасено "Движущие атмосферы" откроются 11 сентября.

Музей, основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.