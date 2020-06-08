Еще три клуба "Мой социальный центр" появятся в Москве до конца года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют до конца года открыть еще три городских клуба для пожилых людей "Мой социальный центр", куда жители столицы смогут приходить для отдыха или поиска единомышленников. Об этом сообщила в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Я очень надеюсь, что те проекты, которые мы активно развивали до пандемии, в ближайшее время будут иметь возможность реализоваться в полном объеме. В первую очередь хотелось бы сказать насчет наших учреждений "Мой социальный центр". Это новый формат работы ЦСО (центр социального обслуживания - прим. ТАСС) <…> Вот эти форматы у нас начали активно приживаться. Пять центров мы создали в прошлом году, до начала эпидемии запустили в работу еще два центра. Я очень надеюсь, что до конца года мы запустим еще три таких центра", - сказала Ракова.

По ее словам, долгое время ЦСО рассматривались как учреждения, в которых люди могли получить какие-либо льготы или материальную помощь. Но власти Москвы представили центры социального развития как новые территории для досуга людей, где можно недалеко от дома пообщаться с друзьями, почитать, поиграть в бильярд и настольный теннис, найти единомышленников, сформировать клуб.

"И для этого клуба будет всегда открыта дверь, это пространство, в котором приятно и безопасно находиться. И если эта новая форма работы понравится москвичам, то мы постараемся, чтобы в каждом округе Москвы таких центров было несколько", - добавила заммэра.

В России 8 июня отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для полумиллиона россиян, трудящихся в 10 тыс. учреждений социального обслуживания. Именно в этот день, 8 июня 1701 года, Петром I был подписан Указ о создании первой государственной богадельни для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход.