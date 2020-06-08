Несколько поездов на Курско-Рижском МЦД-2 задерживаются по техпричинам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Электропоезда, следующие с Курского на Рижское направление по Московскому центральному диаметру (МЦД-2), задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время по техническим причинам несколько пригородных электричек, осуществляющих рейсы с Курского на Рижское направление, следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Поезда МЦД-2 "Подольск - Нахабино" следуют по расписанию. МЖД делает все необходимое, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отклонением от графика", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 58 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.