Профильная комиссия Мосгордумы одобрила закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комиссия столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала столичному парламенту принять законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в городские органы власти и местного самоуправления. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

"Комиссия рекомендует Мосгордуме принять проект закона города Москвы "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования" в первом чтении и при отсутствии поправок - в целом", - сказал в завершение заседания председатель комиссии Александр Козлов.

Согласно пояснительной записке к документу, данным законопроектом предлагается закрепить правовые основы для продолжения в столице эксперимента по организации и осуществлению онлайн-голосования на выборах в органы государственной власти города и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве.

"Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, определяемые Московской городской [избирательной] комиссией. Законопроектом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии, определяются полномочия избирательных комиссий, действующих на территории города Москвы, в рамках проведения дистанционного электронного голосования. Дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования избирательного бюллетеня на бумажном носителе", - уточняется в записке.

Как подчеркивается в документе, избиратель, обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе Москвы, вправе самостоятельно выбрать формат участия: дистанционное электронное голосование или традиционное голосование. Для участия в онлайн-голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг через личный кабинет. При проведении выборов заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования. Поданное заявление может быть отозвано избирателем в тот же срок.

О ходе голосования

Избиратель, подавший такое заявление, получит доступ к избирательному бюллетеню дистанционного электронного голосования и возможность проголосовать. "Специальное программное обеспечение портала посредством шифрования сохранит тайну голосования избирателя", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется в документе, избиратель также не лишается возможности проголосовать в день голосования на избирательном участке по месту жительства. Порядок включения такого избирателя в список избирателей будет определен Мосгоризбиркомом.

Кроме того, законопроектом определяется порядок установления итогов онлайн-голосования, закрепляются гарантии обеспечения гласности при проведении дистанционного электронного голосования. Документом закрепляется обеспечение доступа избирателя к информации о выборах, возможность участия наблюдателей, представителей СМИ, членов общественных объединений и иных организаций в заседаниях избирательных комиссий, организующих голосование. Дополнительные меры по обеспечению гласности вправе устанавливать городской избирком.

"Принятие закона города Москвы "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования" позволит применять на выборах в органы государственной власти Москвы, органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве современные технологии, которые создадут дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан", - заключается в документе.

Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Для хакеров, которые взломали бы систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, было объявлено вознаграждение в размере 2 млн рублей. Обещанный денежный приз был поделен между IT-специалистами, указавшими на слабости в системе онлайн-выборов.