Электробусы начали курсировать в Москве от Казанского вокзала до проспекта Буденного

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Электробусы начали работать на маршруте № т88, следующем от Казанского вокзала в центре и до проспекта Буденного на востоке столицы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Московские электробусы вышли на маршрут № т88 в центре и на востоке города. Маршрут проходит от Новорязанской улицы (Казанский вокзал) через Елоховскую площадь, метро "Бауманская", Бакунинскую улицу, метро "Электрозаводская" и Большую Семеновскую улицу до проспекта Буденного. Таким образом, транспорт нового поколения курсирует на 27 маршрутах", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что сегодня в парке Мосгортранса более 380 экологически чистых автобусов, в 2020 году их число возрастет до 600 единиц. Электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители - "КамАЗ" и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

"Столичный электробус соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на прошлой неделе электробусы вышли на маршруте № т34 на западе Москвы. Транспорт следует от Киевского вокзала через Бережковскую набережную, Мосфильмовскую улицу, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Проспект Вернадского" до метро "Юго-Западная".