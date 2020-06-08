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Движение автотранспорта на Зеленоградской улице в Москве восстановили после ДТП

Ранее произошло столкновения легкового автомобиля Volkswagen с грузовиком. Водитель легковушки погиб

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Зеленоградской улице на севере Москвы, нарушенное в результате ДТП, полностью восстановлено. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Движение на Зеленоградской улице полностью восстановлено", - сказали в управлении.

Около 16:00 в районе дома №41 по Зеленоградской улице Северо-Восточной хорды легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки в результате ДТП погиб. Движение в сторону области было ограничено по трем полосам из пяти.

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