Движение автотранспорта на Зеленоградской улице в Москве восстановили после ДТП

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Зеленоградской улице на севере Москвы, нарушенное в результате ДТП, полностью восстановлено. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Движение на Зеленоградской улице полностью восстановлено", - сказали в управлении.

Около 16:00 в районе дома №41 по Зеленоградской улице Северо-Восточной хорды легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки в результате ДТП погиб. Движение в сторону области было ограничено по трем полосам из пяти.