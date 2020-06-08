В мэрии сообщили, что в Москве число сотрудников в офисах определяют работодатели

Согласно опубликованному в понедельник указу мэра Москвы, с 9 июня в столице прекращают действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остается в силе режим самосохранения, подразумевающий ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновят свою деятельности в три этапа с интервалом в 7 дней.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичные работодатели сами определяют сотрудников компании, какие должны будут дальше трудиться в "удаленном" режиме, а какие - приезжать в офис. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

"По-прежнему в городе действует режим повышенной готовности, согласно которому работодателям рекомендуется сократить количество сотрудников в офисе к минимуму, но это минимальное количество определяют сами компании. При этом работодатели должны обеспечить для своих работников соблюдение всех санитарных норм, предписанных главным санитарным врачом", - сказала Пенькова.

В Москве с 29 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. В последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. С середины мая постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, с 1 июня - некоторые объекты сферы услуг и все предприятия непродовольственной торговли.

С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Вновь заработают социальные карты для проезда в общественном транспорте. Возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, вернутся к своей деятельности в обычном режиме общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.

С 16 июня в городе будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, но трибуны должны быть заполнены максимум на 10%. Также заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть объекты спортивной индустрии, возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, будут сняты ограничения на работу детских садов, учреждений соцзащиты, станут доступны детские и спортивные площадки. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.