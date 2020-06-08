Фестиваль "Красная площадь" в Москве посетили более 15 тыс. человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек посетили 6-8 июня книжный фестиваль "Красная площадь". Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе смотра.

"За три дня книжный фестиваль "Красная площадь" посетило более 15 тыс. гостей. В этот раз из-за карантинных ограничений и мер безопасности нам пришлось сократить число посетителей", - сказали в пресс-службе.

Фестиваль был организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры и правительства Москвы. Участие в мероприятии, которое стала первым большим культурным событием после ослабления режима самоизоляции, приняли более 200 российских издательств.

Меры безопасности разрабатывались совместно с Роспотребнадзором - они предполагали установку тепловизоров на входе, дезинфекцию площадок, соблюдение социальной дистанции и ограничения по одномоментному нахождению людей на Красной площади. Люди младше семи и старше 65 лет не смогли посетить мероприятие, но могли смотреть трансляции с площадок смотра в режиме онлайн.