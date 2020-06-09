Движение транспорта на месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова восстановлено

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Городские службы расчистили место аварии, в которую попал актер Михаил Ефремов на Смоленской площади, движение восстановлено, передает корр. ТАСС с места событий.

Осколки и части поврежденных машин убраны с проезжей части, обе пострадавшие машины эвакуированы сотрудниками Госавтоинспекции. У иномарки актера сильно поврежден капот и разбиты фары. У второй пострадавшей в ДТП машины с логотипом интернет-магазина продуктов "Деликатесы.ру" полностью смят капот и выбиты стекла. Сотрудники Госавтоинспекции покидают место происшествия.

Вечером в понедельник около 21:40 мск в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля. За рулем одной из машин находился актер Михаил Ефремов. В ГУ МВД РФ подтвердили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадал мужчина 1963 года рождения. Он направлен в городскую больницу. Предварительно у него зафиксированы тяжелые травмы и многочисленные переломы.

Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая обстоятельства инцидента.