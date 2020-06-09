Остановку деятельности из-за самоизоляции не пережило 15-20% фитнес-рынка Москвы

"В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов (небольших студий и мультифункциональных комплексов), в которых было трудоустроено более 75 тыс. сотрудников. Остановку деятельности не пережило 15-20% рынка", - сказала она.

По мнению Киселевой, это связано с низкой маржинальностью отрасли, которая работает за счет оборотных средств. При этом продажи в отрасли упали уже в феврале, в марте полностью остановились. "Подушки безопасности нет", - подчеркнула она.

Глава ассоциации отметила, что сейчас все спорт-клубы Москвы активно готовятся к открытию. "Подготовка началась с момента выпущенных рекомендаций Роспотребнадзора, которые готовились при активном участии Ассоциации операторов фитнес-индустрии. В настоящий момент мы с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации. Также ждем распоряжений департамента спорта правительства Москвы", - заключила она.

Согласно утвержденному мэром Москвы Сергеем Собяниным графику, фитнес-центры в столице возобновят работу 23 июня.