Семинары и мастер-классы пройдут онлайн для московских школьников в июне

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Летом для московских школьников будут организованы десятки конференций, семинаров и мастер-классов, которые пройдут дистанционно. Вести их будут ученые, преподаватели московских вузов и школ, сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"Десятки конференций, семинаров и мастер-классов пройдут дистанционно для столичных школьников этим летом. Например, для начинающих инженеров и программистов 10 июня в 14:00 мск пройдет мастер-класс "Основы программирования на языке С++". А 11 июня в 17:00 мск состоится онлайн-практикум "Оценка качества дизельного топлива", где преподаватели Московского автомобильно-дорожного университета расскажут, как определяются плотность, кинематическая вязкость и фракционный состав топлива", - говорится в сообщении.

Также для будущих ученых 9 июня в 14:00 мск состоится онлайн-семинар "Применение технологий искусственного интеллекта в медицине", организованный Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ". 15 июня в 10:00 мск начнутся несколько занятий для школьников, которые проведут сотрудники Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Участники вебинара "Медиаторы нервной системы и их роль в психической деятельности" получат комплексное представление о роли медиаторов в таких важных функциях, как память, эмоции и мышление, отмечается на портале.

Кроме того, с 15 июня начнутся летние исследовательские практики для учеников десятых классов по направлениям "Лазерные и плазменные технологии", "Нанотехнологии и электроника", "Экономическая безопасность", "Биомедицина", "Кибернетика и безопасность", "Международные отношения", "Ядерная физика и технологии". Для участия во всех мероприятиях необходима предварительная регистрация.