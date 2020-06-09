Еще 5 390 человек вылечились после коронавируса в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 5 390 и достигло 109 737. Об этом во вторник сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5 390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек", - сказала заммэра.

Она уточнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донором плазмы. Им может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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