Резерв лекарств для пациентов с коронавирусом в Москве превышает 10 млн упаковок

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Резерв медикаментов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией создан в Москве, в нем насчитывается более 10 млн упаковок 53 лекарственных препаратов. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в полном объеме лекарства получают пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях. Лекарства по назначению врача выдают пациентам бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом. Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 млн упаковок", - сказала она.

Ракова отметила, что резерв создан на базе склада Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы, в нем представлены 53 лекарственных препарата.

По ее словам, для медработников, которые непосредственно задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом нового типа, действует специальная программа - врачи получают профилактическую противовирусную терапию. Уже свыше 6 тыс. врачей регулярно получают такие препараты.

Также Ракова добавила, что городские медорганизации обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Каждую неделю медикам столицы поставляют порядка 4 млн единиц СИЗ со склада, открытого на юго-востоке столицы на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва".

О ситуации с коронавирусом

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 476 658 случаев заражения, выздоровели 230 688 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 197 018 человек. Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве за последние сутки выросло на 5 390 и достигло 109 737.

В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.