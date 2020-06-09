Более 540 пациентов проходят лечение во второй инфекционной больнице Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Врачи инфекционной клинической больницы № 2 города Москвы (ИКБ-2) лечат свыше 540 человек, из них 267 - с подозрением на COVID, 198 - с лабораторно подтвержденным диагнозом, сообщила в своем аккаунте в Facebook во вторник главный врач медучреждения Светлана Краснова.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сотые сутки работы с COVID. В больнице проходят лечение 542 человека, из них 267 с подозрением на COVID и 198 с лабораторно подтвержденным диагнозом. В реанимации находятся восемь пациентов, все подключены к ИВЛ. За сутки выписаны 53, из них 18 - после коронавируса. Поступил 51 пациент, у семи из них подтвержден коронавирус", - отметила Краснова.

Главный врач больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook привел сводку за последние сутки. "На лечении находятся 1 211пациентов, из них с внебольничной пневмонией, предположительно, вирусной этиологии - 1167 человек. В том числе пациентов с COVID - 738, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 60 пациентов. Поступили за прошедшие сутки 147 человек, выписаны - 154", - написал Вечорко.

Кроме этого, в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что в его клиническом центре инфекционных болезней на 9 июня состоят на лечении 244 пациента. У всех подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 168 пациентов, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 25 пациентов, выписались - 15.

"На 9 июня в больнице в Коммунарке находятся 409 пациентов. Всего за сутки поступил 21 человек, выписаны 43. Кроме того, в больнице скончались три пациента", - написал в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

Статистика по коронавирусу

В Москве выздоровели еще 5 390 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Максимальное число выписавшихся в Москве за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033, до этого рекордное количество было 20 мая - 5 440.

В Московской области еще 641 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.