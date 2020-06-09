Гостиницу с изображением птиц на фасаде построят в Сокольниках к 2021 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гостиницу с изображением соколов на фасаде планируют построить в столичном районе Сокольники к 2021 году. В здании высотой в 21 этаж расположатся 200 гостиничных номеров и подземная парковка, сообщил во вторник главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"В силуэте здания угадывается образ парящего сокола, ведь история Сокольников связана с царской соколиной охотой, которая устраивалась здесь в XVI веке. На парк выходит застекленная часть комплекса, с панорамными видами, а с противоположной стороны - практически глухая кирпичная стена с перфорацией из узких оконных проемов, создающих в темное время светящийся паттерн с изображением птиц. Отмечу, что этот необычный проект был в числе финалистов архитектурной премии Москвы-2020, и построить его планируют уже к 2021 году", - сказал Кузнецов.

Как уточнили в пресс-службе Москомархитерктуры, гостиничный комплекс с подземным паркингом планируют возвести на улице Сокольнический вал, вл. 37. Рядом находятся парк "Сокольники" и Рижская эстакада с железнодорожным узлом. В гостинице, рассчитанной на 200 номеров, будет 21 этаж, а общая площадь комплекса составит порядка 20 тыс. кв. м. Первый этаж, согласно проекту, образует замкнутый дворик с аркой, которая как внутреннее окно открывается в сторону парка.

"Архитекторы также решили использовать контрастные материалы - стекло и керамический кирпич. По пути движения, в зависимости от ракурса, здание смотрится в динамике, меняет свой силуэт и структуру: то кажется проницаемым, то совсем закрывается от зрителя", - добавили в пресс-службе.

В Москомархитектуре уточнили, что автором архитектурных решений выступила архитектурная мастерская Кашириных, генпроектировщик - ООО "Сигма". Заказчик проекта - торговый комплекс "Алладин".