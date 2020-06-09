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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с градом в Московском регионе

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гроза с градом ожидается в Москве во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск в Москве местами ожидается дождь, гроза, град, при грозе - усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

Кроме того, об ожидающихся неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС. "В период до 21:00 9 июня в Московской области ожидается дождь, гроза, град, при грозе - усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в главке.

В ГУ МЧС порекомендовали по возможности переждать грозу дома, не укрываться под одиночными деревьями, находясь на улице. Автомобилистам настоятельно посоветовали соблюдать правила дорожного движения в непогоду.

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