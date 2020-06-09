Собянин: скорая помощь в Москве является одной из самых эффективных в мире

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел строящееся здание подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе на Печорской улице.

"Московская скорая является одной из самых мощных в мире и не только мощных, но и эффективных с точки зрения скорости приезда к пациентам, их госпитализации, если в этом есть необходимость, по оснащенности, по всем параметрам", - сказал он.

По словам Собянина, это позволило в условиях ситуации с пандемией распределить нагрузку, которая легла на бригады скорой помощи, на всю систему скорой. "По сути дела, она остается передовой в борьбе с COVID. Люди больные или с подозрением на COVID в первую очередь вызывают скорую помощь, они отвозят пациента в амбулаторное звено в КТ-центр, затем при необходимости уже госпитализируют пациентов. Этот процесс очень сложный и порой опасный", - отметил он.

Мэр подчеркнул, что работники скорой помощи справляются со своими задачами достойно. "Хочу еще раз выразить им благодарность за ту подвижническую работу, которую они ведут. В условиях эпидемии мы приняли решение о дополнительном оснащении скорой помощи современными машинами. Буквально за месяц было поставлено более 260 машин, и в ближайшие дни будут поставлены оставшиеся 40", - сообщил он.

Параллельно продолжается программа модернизации подстанций, сказал Собянин. "За последние годы было построено пять мощных подстанций, и пять еще находятся в строительстве. Здесь в Бабушкинском районе на месте морально и физически устаревшего здания строится новая подстанция, практически готова. Надеюсь, что в августе здесь будут работники скорой помощи, бригады отмечать свое новоселье", - добавил он.

Подстанция скорой помощи №17 оказывает экстренную медицинскую помощь на территории районов Бабушкинский, Лосиноостровский, Северное и Южное Медведково, Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы, в которых проживает порядка 450 тыс. человек. Ежесуточно бригадами выполняется в среднем 150-200 вызовов. Среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы составляет 11,1 минуты. До 2017 года подстанция №17 располагалась в комплексе морально и физически устаревших строений общей площадью 731 кв. м, возведенных в 1917-1958 годах на улице Летчика Бабушкина. Площадь нового здания составляет 4 тыс. кв. м.

Современное оснащение

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, в текущем году было закуплено 300 современных автомобилей скорой помощи - полноприводные машины Ford, Mercedes и ГАЗ (класс B), оснащенные современным оборудованием для оказания помощи людям в экстренных и тяжелых ситуациях, включая черепно-мозговые травмы, тяжелые травмы при ДТП, инсульты и инфаркты. Для оснащения инфекционных бригад имеются специальные биобоксы, которые в настоящее время используются при транспортировке пациентов с коронавирусом.

В материалах пресс-службы отмечается, что пандемия новой коронавирусной инфекции кратно увеличила нагрузку на сотрудников Московской станции скорой и неотложной помощи. Ежедневно бригады скорой выполняли 11-12 тыс. выездов, что на 25-30% превышало аналогичный период прошлого года. В настоящее время нагрузка на скорую помощь постепенно снижается, однако все еще остается достаточно высокой. Из 1040 бригад скорой медицинской помощи, для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус, было выделено 255 специальных бригад.

Решением мэра Москвы были введены городские надбавки к заработной плате работников скорой в дополнение к федеральным в размере: врачам - 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. рублей. Аналогичные выплаты из федерального бюджета составляют: 50 тыс. рублей - врачам, 25 тыс. рублей - среднему медицинскому персоналу.