Более 250 тыс. человек воспользовались услугами МФЦ в Москве за две недели

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 250 тыс. человек посетили МФЦ в столице за две недели с начала возобновления работы учреждений, сообщила во вторник пресс-служба центров госуслуг города Москвы.

"За две недели с момента открытия центры госуслуг посетили более 250 тыс. человек. Самой востребованной оказалась услуга по оформлению социальной карты москвича. За ней обратилось более 39 тыс. заявителей. На втором месте по популярности регистрационный учет граждан РФ - более 30 тыс. обращений. Замыкает тройку лидеров услуга по регистрации прав на недвижимое имущество. Москвичи обратились за ней более 18 тыс. раз", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, 88 центров государственных услуг "Мои документы" продолжают работать строго по предварительной записи. Такой формат приема заявителей необходим для безопасности граждан и сохранится до особого распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

По предварительной записи горожане могут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу - в ближайших офисах "Мои документы", а также шесть услуг, прием по которым осуществляют сотрудники районных МВД. Записаться на прием можно в разделе "Услуги" в личном кабинете на mos.ru. Выдача документов, в том числе по ранее поданным заявлениям, также производится по предварительной записи.

В офисах "Мои документы" заявителям необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим, а также приходить точно в назначенное по предварительной записи время. "Специалист на входе проверит паспорт и измерит температуру тела - горожане с повышенной температурой тела не допускаются в центр", - говорится в сообщении.

Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск, флагманские офисы - с 10:00 мск до 22:00 мск. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению госуслуги можно, обратившись в Единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.