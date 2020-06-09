Власти Москвы сообщили, что массовые мероприятия остаются под запретом до 14 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Массовые мероприятия, организованные частными лицами или коммерческими организациями, остаются под запретом в Москве до 14 июня. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Согласно опубликованному в понедельник указу мэра Москвы, с 9 июня в столице будет возобновлено проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, а также с 16 июня могут проводиться спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

"На данный момент сняты ограничения для проведения мероприятий, организованных органами исполнительной власти. Остальные мероприятия, включая спортивные, публичные, иные массовые в Москве под запретом до 14 июня включительно", - сказал Немерюк.

Что касается частных мероприятий в ресторанах и кафе столицы, которые вернутся к обычному режиму работы 23 июня, то регламент для них, по словам Немерюка, прорабатывается.

"На данный момент Роспотребнадзор совместно с отраслевым сообществом и представителями бизнеса дорабатывает методические рекомендации по организации работы предприятий общественного питания. На основании данного документа департамент торговли и услуг города Москвы сформирует рекомендации для предприятий", - пояснил Немерюк.

Он также добавил, что решение о проведении следующего фестиваля цикла "Московские сезоны" будет принято позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Снятие ограничений

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекращают действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остается в силе режим самосохранения, подразумевающий ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновят свою деятельности в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и кладбищам, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.