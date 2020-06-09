Власти Москвы пока не собираются открывать работу кальянных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Открытие кальянных в столице невозможно, пока действует запрет на проведение в городе досуговых мероприятий, курить кальяны в кафе и ресторанах после открытия заведений общепита также будет запрещено. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года сохраняется установленное п. 3.1 указа приостановление проведения в городе досуговых мероприятий с очным присутствием граждан, поэтому коллективное пребывание граждан на ограниченной территории с целью проведения досуга не будет соответствовать данному ограничению", - пояснил он.

Немерюк добавил, что сохраняется и установленный запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе. "В соответствии с указом мэра сохраняется установленный запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах", - отметил он.

С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. Кроме того, в городе откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.