Плановый прием ветеранов начнется в трех госпиталях Москвы к 24 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госпитали для ветеранов в Москве перепрофилировали для работы с пациентами, заразившимися коронавирусом, но к 24 июня планируется возобновить оказание плановой помощи в трех медучреждениях. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Онлайн-встреча заммэра с активом ведущих ветеранских организаций столицы прошла во второй раз. На этот раз Ракова рассказала о возобновлении мероприятий по поддержке ветеранов. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. На время самоизоляции госпитали для ветеранов были перепрофилированы под пациентов с коронавирусной инфекцией. А с сегодняшнего для в Москве ослабляется режим самоизоляции, и город постепенно возвращается к обычной жизни.

"Все госпитали ветеранов войн мы "выводим из ковида". С прошлого понедельника мы прекратили туда прием "ковидных больных". Порядка десяти дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения. И, скорее всего, к 24 июня запустим плановый прием ветеранов - во всех трех госпиталях", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве старшее поколение оказалось самым дисциплинированным, самый низкий процент среди заразившихся коронавирусной инфекцией оказался в возрастной группе старше 65 лет - только 15%. Ветеранские организации города первыми откликнулись и ушли на самоизоляцию.

С 15 июня в полном объеме будет восстановлена программа "Санаторий на дому", с соблюдением масочно-перчаточного режима и обязательным тестированием персонала, которые выезжают на дом к ветерану.

"Уже идет тестирование медиков и водителей, который в ближайшее время выедут к ветеранам для оказания программы. Всего будет задействовано 13 врачебно-сестринских бригад. Они будут оказывать медицинские услуги, помощь по доставке и приготовлению пищи и так далее", - добавил также председатель Совета московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил Виктор Степанов.