Центр "Авангард" в Москве начал подготовку к новому сезону

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центр "Авангард" начал подготовку к приему воспитанников из Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На официальном сайте Центра военно-патриотического воспитания "Авангард" появился обратный отсчет до старта первой смены, - она начнется уже в сентябре. Также на портале объявлен набор персонала, - соискатели могут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, а также откликнуться на интересующие их позиции. В частности, в "Авангард" требуются вожатые, методисты, инструкторы, воспитатели, психологи и административный персонал", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, ожидается, что в год на базе центра будут проходить обучение 28,8 тыс. старшеклассников из Москвы и Московской области. Ребята будут изучать основы военной службы и соревноваться в ратном деле. Для этого будут созданы все условия, - "Авангард" будет располагать учебными классами с мультимедийным оборудованием, плацем, тирами, полосами препятствий.

Идею создания Центра военно-патриотического воспитания "Авангард" поддержал президент России Владимир Путин. Строительство центра стартовало осенью прошлого года на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". В торжественной церемонии закладки первого камня в основание центра 10 сентября 2019 года приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.