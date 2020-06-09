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Полиция проверит инцидент на востоке Москвы, где мужчина стрелял с балкона из автомата

В результате стрельбы никто не пострадал

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московская полиция проводит проверку по факту стрельбы, которую накануне устроил житель района Гольяново на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вчера в 23:10 мск в полицию поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, на Новосибирской улице. Прибывшими на место полицейскими уставлен местный житель 1984 года рождения, который, по предварительным данным, совершил несколько выстрелов из охолощенного оружия", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в результате стрельбы никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина стрелял с балкона из охолощенного автомата.

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