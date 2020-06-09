Каршеринг не может запустить поминутные тарифы в Москве из-за отсутствия регламента

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Каршеринг не может начать работу по старым тарифам с поминутной арендой в Москве из-за отсутствия регламента по работе. Об этом говорится в совместном заявлении "Яндекс.Драйв" и BelkaCar.

В пресс-службе "Яндекс.Драйва" пояснили, что компания ждет информацию от городских властей, которая позволит службам каршеринга вернуться к прежним условиям ведения бизнеса в столице. "Сейчас в сервисах доступны лишь тарифы для длительной аренды - от пяти дней, тарифы с поминутной оплатой мы технически сможем вернуть в сервис в течение 15 минут. Вводить цифровые пропуска в приложении теперь не потребуется. Напомним, что машины "Яндекс.Драйва" находятся на городских парковках и полностью готовы к аренде, весь автопарк проходит тщательную мойку и дезинфекцию", - сказали в компании.

Сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, чьи слова приводятся в заявлении, сообщила, что регламентирующий документ по поводу того, как каршеринговым операторам осуществлять деятельность, должны предоставить коллеги из Роспотребнадзора. "Поскольку на данный момент документа нет, то, соответственно, ни один из операторов, включая BelkaCar, не может начать работу в штатном режиме, хотя вся остальная транспортная инфраструктура - общественный транспорт, велосипеды, самокаты, такси - уже работают без ограничений. Указ мэра по сути заблокирован", - сказала она.

Согласно данным приложений, у "Яндекс. Драйв", YouDrive и BelkaCar работают тарифы с арендой от пяти дней. У сервиса "Делимобиль" работают поминутные тарифы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что в столице снимаются все ограничения на работу каршеринга, с 9 июня сервис краткосрочной аренды машин заработает в полном объеме.