Ракова сообщила, что в конце июня капремонт начнется еще в 25 московских поликлиниках

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт еще в 25 зданиях столичных поликлиник планируется начать в конце июня. Работы проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Масштабный проект по капитальному ремонту 135 зданий московских поликлиник был запущен в феврале этого года. Сейчас ремонтные работы ведутся в 12 зданиях. В конце июня еще в 25 зданиях начнутся ремонтные работы. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 зданий", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что медицинская помощь на время капитального ремонта останется доступной. Пациенты поликлиник, в которых начнется ремонт, смогут записаться онлайн к своим врачам и приходить на прием, который просто будет проводиться в другом здании.

"В связи с эпидемиологической ситуацией нам пришлось отложить начало работ в ряде объектов. Но благодаря своевременно принятому комплексу мер и их оперативной корректировке городу удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции. И сейчас, когда Москва постепенно возвращается к привычному режиму жизни, капитальный ремонт в рамках реализации нового стандарта поликлиник снова вступает в активную фазу", - пояснила заммэра.

Ракова отметила, что при записи онлайн жителям необходимо обратить внимание на адрес поликлиники, который будет указан на талоне. Адреса поликлиник, в которых начнется капитальный ремонт, будут опубликованы в ближайшее время.

"Всю информацию, куда обращаться за медицинской помощью во время ремонта своей поликлиники и как узнать схему проезда, можно на портале mos.ru и сайтах поликлиник. Также работает справочная служба по вопросам капитального ремонта: +7 (495) 531-69-98 с 08:00 до 20:00 в будние дни и с 08:00 до 16:00 в выходные. Кроме того, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы", - сообщила заместитель мэра.

Новый стандарт поликлиник Москвы

Новый московский стандарт поликлиник разработали в 2019 году. Его реализация сделает медицинскую помощь более качественной и доступной. В рамках нового стандарта в поликлиниках установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний.

Кроме того, в филиалах поликлиник появятся маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, а в головных зданиях - аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений.

Ранее власти Москвы выделили порядка 40 млрд рублей на капитальный ремонт 135 поликлиник, который проведут в Москве с 2020 по 2023 год. Ремонт 50 зданий столичных поликлиник должен был начаться в 2020 году.