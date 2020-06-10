Более 400 дополнительных парковочных мест появится в Москве летом 2020 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 400 дополнительных парковочных мест планируется создать в Москве в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Мы непрерывно следим за дорожной ситуацией в городе и принимаем решения по ее улучшению. Организация парковочного пространства - важнейшая задача ЦОДД. Одним из эффективных методов обустройства дополнительных мест является ввод одностороннего движения. В этом году за счет изменения схем движения планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя ЦОДД Александра Ходакова.