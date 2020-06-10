"Москино" покажет документальные фильмы ко Дню России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Москино" совместно с фондом имени Миклухо-Маклая ко Дню России представит подборку документальных фильмов о выдающемся русском путешественнике, гуманисте и ученом Николае Миклухо-Маклае. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В День России "Москино" покажет фильмы о путешественнике Николае Миклухо-Маклае. Программа будет доступна с 12 июня в разделе "Москино дома", - говорится в сообщении.

Так, например, в документальном фильме "Человек с Луны", снятом в 2019 году, зрители узнают про удивительные открытия путешественника в Новой Гвинее, жизни в России и Австралии.

А в кинокартине "Путешествие папуасов в Россию" зрители узнают об историческом визите в 2018 году - приезде в Россию группы жителей Папуа — Новой Гвинеи, которые открывают для себя родину выдающегося русского ученого-гуманиста Николая Миклухо-Маклая, совершившего в конце XIX века несколько научных экспедиций на остров Новая Гвинея. В путешествии по Санкт-Петербургу и Москве гостей также сопровождает потомок и тезка путешественника Николай Миклухо-Маклай-младший.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно организация проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, а также курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Космос", "Салют", "Звезда", "Факел" и "Юность". В синематеке "Москино" хранится около девяти тысяч пленочных копий советской классики.