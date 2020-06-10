В Москве за сутки выздоровели еще 3 796 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Столичные врачи выписали еще 3 796 пациентов с коронавирусом после выздоровления. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек - сообщила вице-мэр.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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