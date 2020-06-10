Власти Москвы сообщили, что устраивать пикники и шашлыки в парках пока нельзя

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москвичам пока нельзя собираться большими компаниями в столичных парках, в том числе для пикников и шашлыков, сообщил ТАСС в среду первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, с 1 июня в городе для свободного посещения вновь открыты городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья", но с сохранением масочного режима. А с 9 июня были отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.

"В соответствии с указом мэра все досуговые и физкультурные мероприятия на территории Москвы все еще приостановлены, поэтому коллективное пребывание москвичей на ограниченной территории с целью проведения досуга подпадает под данное ограничение", - сказал Немерюк.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня, помимо снятия режима самоизоляции и отмены пропусков, открыты также ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.