Количество ДТП с мототранспортом сократилось в Москве почти на 50% с начала года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта с начала года сократилось в Москве почти на 50%, а количество погибших в таких ДТП - на 25%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"За 5 месяцев 2020 года на территории города Москвы зарегистрированы 93 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, управляющих мототранспортом, в результате которых 9 человек погибли и 93 получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года основные показатели, характеризующие состояние травматизма на дорогах города с участием данного вида транспорта, снизились, при этом число происшествий уменьшилось на 49,2%, погибших - на 25% и раненных - на 52,3%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно статистике, больше половины дорожно-транспортных происшествий произошли по вине мотоциклистов, при этом основными нарушениями ПДД с их стороны стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил перестроения, а также неправильный выбор дистанции. Госавтоинспекция Москвы просит мотоциклистов всегда надевать шлемы, не нарушать нормы дорожной безопасности, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Что касается владельцев велосипедов, то "в указанный период с участием велосипедистов произошло 65 дорожно-транспортных происшествий, что на 9,7% меньше чем в 2019 году. Погибших в дорожно-транспортных происшествиях водителей велосипедов с начала текущего года не зафиксировано. Количество пострадавших снизилось на 7%. Если в прошлом году пострадал 71 велосипедист, то за рассматриваемый период текущего года - 66", сказали в ГИБДД.

Почти половина дорожных аварий с участием любителей велотранспорта произошла из-за нарушений ПДД со стороны велосипедистов. Они нарушали правила проезда пешеходных переходов, не соблюдали очередность проезда перекрестков.