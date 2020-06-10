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Объем плановой медицинской помощи начали увеличивать в Боткинской больнице

Отмечается, что несмотря на пандемию, врачи оказывали пациентам плановую неврологическую и онкологическую медицинскую помощь, а также химиотерапевтическое лечение

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Боткинская больница в Москве начала увеличивать объем плановой медицинской помощи, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"Общегородская положительная динамика показателей, связанных со спадом эпидемии, и мощный кадровый потенциал позволили перейти к хирургической работе в плановом режиме. Мы фактически уже больше двух недель принимаем плановых пациентов с учетом всех эпидемиологических требований временного стандарта. Врачи больницы провели более 600 операций. При этом более половины - это высокотехнологичные операции", - приводятся в сообщении слова главного врача клинической больницы имени Боткина Алексея Шабунина.

Несмотря на пандемию, врачи оказывали пациентам плановую неврологическую и онкологическую медицинскую помощь, а также химиотерапевтическое лечение. Также специалисты не прекращали работать по профилям гематологии и нефрологии.

Экстренную медицинскую помощь врачи столичных клиник обеспечивали в полном объеме. Многопрофильные стационары работали в стандартном режиме с применением всех необходимых мер защиты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Плановое лечение в стационаре проводится только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. Чтобы исключить риск распространения инфекции, до получения результатов диагностики на коронавирус пациентов будут размещать в маломестных палатах. Обследование и лечение проводятся бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Теги
Россия
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