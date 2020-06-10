"Яндекс.Драйв" возобновил работу поминутных тарифов в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Каршеринг "Яндекс.Драйв" получил от властей Москвы регламент, необходимый для запуска поминутных тарифов, и возобновил их работу, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Мы получили необходимую информацию от властей по условиям работы каршеринга - "Яндекс.Драйв" возобновляет работу в прежнем режиме. Автопарк "Драйва" - самый большой в Москве, машины всех категорий доступны для бронирования. Мы также возвращаем все тарифы - теперь машину можно взять и для краткосрочной аренды", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что продолжат тщательно мыть и дезинфицировать машины. За обработку отвечают партнеры "Яндекс.Драйва", которые специализируются на мойке автомобилей. Все дезинфицирующие средства рекомендованы Роспотребнадзором.

Согласно данным приложений, поминутные тарифы уже запущены у "Яндекс. Драйв", YouDrive и "Делимобиль". BelkaCar работает по тарифу с арендой от пяти дней.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице снимаются все ограничения на работу каршеринга, с 9 июня сервис краткосрочной аренды машин заработает в полном объеме. Во вторник "Яндекс.Драйв" и BelkaCar сделали совместное заявление, в котором готовилось о том, что компании не могут запустить поминутные тарифы из-за отсутствия регламента работы каршеринга, который должны были предоставить власти Москвы.

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