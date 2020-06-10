Московские кладбища продолжат оказывать онлайн-услуги после открытия

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Столичные кладбища продолжат оказывать услуги в онлайн-формате после отмены ограничений на их посещение, сообщил ТАСС в среду директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

Кладбища Москвы были закрыты для свободного посещения по указу мэра города с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты можно было посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты. С 9 июня посещение мест захоронений вновь стало доступно, но на территории кладбищ продолжает действовать масочный режим.

"Несмотря на то, что мы в полном объеме возобновляем офлайн-режим оказания слуг, возможность получения всех ранее заявленных дистанционных услуг, особенно с учетом стабильного спроса на них, сохраняется", - сказал Екимов. Во время действия режима самоизоляции в Москве организация начала предоставлять ряд дистанционных услуг: посещение места захоронения, разовая уборка, возложение цветов, окраска оград и крестов, благоустройство участка и его озеленение, комплексный уход за местом захоронения или нишей колумбария, установка памятников.

Он подчеркнул, что ГБУ "Ритуал" возобновило оказание административных услуг в присутствии граждан в полном объеме во вторник. Эти услуги включают в себя регистрацию и перерегистрацию ответственности за захоронение, предоставление справок и выписок, оказание консультационных услуг, выдачу разрешений на установку надмогильных сооружений, заказ благоустройства мест захоронений и так далее.

"При этом мы продолжаем следовать рекомендациям и предписаниям Роспотребнадзора, мерам для предупреждения распространения вируса. В административных помещениях применяются дезинфицирующие средства, в первую очередь, в контактных зонах. Сотрудники ГБУ "Ритуал" оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также на территориях кладбищ и в помещениях похоронных услуг обеспечены все меры для соблюдения посетителями социальной дистанции", - сказал Екимов.

О ситуации

Как уточнил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, ограничений по количеству посетителей на столичных кладбищах не существует, но все они должны носить маски и перчатки. По его словам, массового скопления людей на кладбищах не ожидается. Кроме того, места захоронений распределены на достаточном расстоянии друг от друга по всей территории кладбищ, что позволит посетителям соблюдать дистанцию 1,5-2 м.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты также ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.