На бирже труда в Москве зарегистрированы около 3% трудоспособного населения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 3% трудоспособных жителей Москвы - 170 тыс. человек - зарегистрированы на сегодняшний день на бирже труда, сообщил в среду на заседании в режиме видеоконференции заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы, с одной стороны, видим достаточно резкий рост зарегистрировавшихся на бирже труда - количество зарегистрировавшихся безработных увеличилось до 170 тыс. Но в целом доля зарегистрированных составляет около 3% [от трудоспособного населения], это небольшая цифра по всем показателям", - сказал он.

Ефимов уточнил, что треть из этих 170 тыс. человек - горожане, которые потеряли работу с 1 марта 2020 года. "То есть это те люди, которые, можно сказать, пострадали из-за текущей ситуации. Хотя, если мы возьмем текущую оборачиваемость кадров на рынке, за три месяца 50-60 тыс. уволенных - это нормальная жизнь нашего города, и она не является критичной с точки зрения рынка труда", - отметил он.

При этом, по словам заммэра, объем выплат по зарплатам, согласно данным крупнейших банков, в мае уменьшился только на 2% относительно мая 2019 года. "Это также говорит о том, что работодатели сохраняли зарплату, и те меры, которые принимались и нами, и на федеральном уровне, позволили повысить ликвидность предприятий и сохранить и рабочие места, и зарплату", - сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что для тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, с апреля размер федерального пособия по безработице увеличен и составляет 12 130 рублей, а в столице к федеральному пособию добавили региональную компенсационную выплату в сумме 19 500 рублей. Кроме того, согласно данным портала мэрии на 2 июня, благодаря столичному центру занятости населения "Моя работа" порядка 5,2 тыс. человек с апреля этого года нашли работу, для соискателей доступно порядка 40 тыс. актуальных предложений. С введением временных ограничительных мер и увеличением пособия по безработице ежедневно в центр поступало около 8 тыс. заявок.