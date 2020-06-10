Ласточки, стрижи и крачки вернулись в Москву после зимовки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ласточки, стрижи и крачки вернулись после зимовки на природные территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты "Мосприроды" Комплекса городского хозяйства наблюдают на природных территориях города за быстрыми птицами с вильчатыми хвостиками. В Москву вернулись ласточки, стрижи и крачки", - говорится в сообщении.

По словам орнитологов, ласточки легко приспосабливаются к любым условиям и готовы разделять с человеком как песчаные берега, луга, так и городские территории. Из внешних особенностей у ласточек прежде всего обращает на себя внимание раздвоенный хвост. Ласточки развивают скорость до 160 км/ч и совершают многочасовые перелеты.

"В Красную книгу Москвы под первой категорией занесена береговая ласточка, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ласточки внешне и по своим полетным характеристикам похожи на другую птицу - стрижа, его скорость - до 200 км/ч, а один из видов может развивать и 300 км/ч", - говорится в сообщении. За исключением периода гнездования, стрижи проводят большую часть жизни в воздухе за счет энергии от пойманных в полете насекомых.

"Крачку еще называют морской ласточкой, хотя это род птиц из семейства чайковых. Крачки живут по берегам морей и пресных вод, питаются рыбой и другими водяными животными, которых ловят, бросаясь на них сверху. Как все представители своего семейства, они имеют плавательные перепонки, а вот хвост раздвоенный, как у ласточки", - уточнили в ведомстве. В московскую Красную книгу под второй категорией - малочисленный вид - занесена речная крачка.