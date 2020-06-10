Почти 1 200 человек проходят лечение в больнице №15 имени Филатова в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Почти 1 200 пациентов проходят лечение в больнице №15 им. Филатова в Москве. Из них с подтвержденным коронавирусом 648 пациентов, сообщил в своем аккаунте в "Фейсбуке" в среду главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на 10 июня: всего на лечении: 1 191 человек, из них с диагнозом коронавирус 648 пациентов. В отделении реанимации находится 150 человек, на ИВЛ 60 человек", - написал Вечорко на своей странице в Facebook.

За последние сутки из медучреждения были выписаны 167 пациентов, поступили на лечение 147 человек.

Как уточнила в своем аккаунте в Facebook главный врач ИКБ-2 Светлана Краснова, в больнице проходят лечение 548 человек, из них 270 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки в больницу на лечение поступили 63 человека, из них 17 с коронавирусом, выписаны 57 человек.

В своем аккаунте в Facebook главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что, по последним данным, в инфекционном центре состоят на лечении 232 пациента, у всех подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 171 пациент, а к аппаратам ИВЛ подключены 13. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 16 пациентов.

На 10 июня в больнице в Коммунарке находится 391 пациент, за сутки выписаны 42 человека, написал в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.